Nach der Schließung ihres Restaurants "Alte Frieda" in Zerbst starten Silvana und Mathias Fritze in Reuden-Süd neu durch. Dort eröffnet jetzt 'Frieda's Zeit-Reise' mit Livemusik, Entenspezialitäten und nostalgischem DDR-Flair.

Neustart an anderer Stelle: Warum die beliebte "Alte Frieda" in Zerbst schließen musste

Reuden-Süd - Am 14. Juli 2024 hatte die „Alte Frieda“ am Frauentorplatz in Zerbst das letzte Mal geöffnet. Wieder eine Gaststätte weniger in der Stadt. Gerade diese Lokalität erfreute sich enormer Beliebtheit - wegen dem Ambiente, aber vor allem wegen dem hervorragenden Essen.