Am 14. September fand die Preisverleihung zum elften Wettbewerb um die besten Innovationen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld statt. Aus acht Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury vier Preisträger aus. Am Start war auch die EMAG Zerbster Maschinenfabrik.

Zerbst - Am 14. September sind in der Stadthalle die Reiner-Lemoine-Innovationspreise vergeben worden. Insgesamt acht Unternehmen hatten ihren Hut in den Ring geworfen, darunter auch Johannes Röring von der EMAG Zerbst Maschinenfabrik GmbH. Der 21-Jährige hat eine kostengünstige Methode entwickelt, bei der mittels Sensoren und Wlan in Echtzeit Temperaturdaten in den Werkshallen und auf dem Gelände erfasst und übermittelt werden.