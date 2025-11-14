Mia, Mao und die Friedensbotschaft: Neue Ausstellung in der gläsernen Galerie auf der Breite zeigt Impressionen aus Dessau-Roßlau und dem Zerbster Umland.

Leidenschaft in Öl und Aquarell: Hilde Rund lädt im Zerbster Kunstfenster zur Bilderreise ein

Die passionierte Malerin Hilde Rund stellt derzeit ausgewählte Werke im Zerbster Kunstfenster aus.

Zerbst - Ob urige Apfelallee, reges Markttreiben oder landschaftsprägende Brücken - vielfältig sind die Motive, die Hilde Rund mit Pinsel und Farbe einfängt. Malen ist ihre Leidenschaft. Schon als Kind zeichnete sie gern. Im Berufsleben fand die gelernte Industriekauffrau und studierte Handelsökonomin jedoch nur selten Zeit, ihrem Hobby nachzugehen. Seit dem Wechsel in den Ruhestand lebt sie nun ihre künstlerische Passion aus.