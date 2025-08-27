Der Kampf um den Erhalt der Grundschulen in Lindau und Steutz geht in die heiße Phase. Mit gezielter Werbung werden nun Zerbster Kinder für eine Beschulung auf dem Land gesucht.

Mit Werbekampagne zum Ziel? Lindau und Steutz kämpfen um den Erhalt ihrer Grundschulen

Fröhliche Sommerfeste sollen auch weiter an der Lindauer Grundschule gefeiert werden.

Lindau/Steutz. - In Lindau und Steutz droht die Schließung der Grundschulen. Doch die Einrichtungen und Eltern setzen sich mit Flyern, Werbefilmen und Plakaten für ihren Erhalt ein und hoffen, in Zerbst Kinder zu finden, die in den ländlichen Grundschulen beschult werden möchten.