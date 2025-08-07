Sabine Pfeifer, das Gesicht der Zerbster Pferdemarktlotterie, verkauft 2026 zum letzten Mal ihre begehrten Lose. Eine Ära geht zu Ende – nach fast 50 Jahren im Einsatz.

Nach 50 Jahren ist Schluss: Sabine Pfeifer verabschiedet sich von der Pferdemarktlotterie

Sabine Pfeifer (l.) ist mit der Zerbster Pferdemarktlotterie eng verwurzelt. Unterstützung erhält sie auch von ihrer Schwester Ute Leps.

Zerbst - Die Gewinne der 122. Zerbster Pferdemarktlotterie wurden gezogen. Die Preise werden in den nächsten Tagen an ihre neuen Besitzer gehen. So mancher hat sein Los oder seinen Gewinn bei Sabine Pfeifer gezogen.