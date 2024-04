„System Zerbst“ bei der Beleuchtung soll für alle Ortschaften in der Einheitsgemeinde umgesetzt werden. In Güterglück geht’s nach zahlreichen Beschwerden der Anwohner nun los.

Güterglück. - Schon sollte es aus der Einwohnerschaft die nächste Anfrage wegen der Straßenbeleuchtung in Güterglück geben, da konnte Ortsbürgermeister Moritz Schwerin einlenken und an Amtsleiterin Heike Krüger aus der Zerbster Stadtverwaltung verweisen, die zur Ratssitzung am Dienstagabend ins Güterglücker Bürgerhaus gekommen war. In Güterglück ist die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt, informierte sie.