Gemeinsam auf Streife Nachfolger als Kontaktbeamter gefunden: Jörn Lehmann ist Anja Thiemanns neuer Polizei-Partner
Acht Jahre waren Anja Thiemann und Holger Sticherling ein Polizei-Team. Vor einigen Wochen hat sich der 61-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Nun will Nachfolger Jörn Lehmann nicht in Sticherlings Fußstapfen treten, sondern seine ganz eigenen setzen. Wer ist der Neue an Anja Thiemanns Seite?
08.10.2025, 06:08
Zerbst - Sie waren nicht nur ein eingespieltes Team, haben sich ganz ohne Worte verstanden, sondern das Duo war auch stadtbekannt – Holger Sticherling und Anja Thiemann.