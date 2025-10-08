weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Gemeinsam auf Streife: Nachfolger als Kontaktbeamter gefunden: Jörn Lehmann ist Anja Thiemanns neuer Polizei-Partner

Acht Jahre waren Anja Thiemann und Holger Sticherling ein Polizei-Team. Vor einigen Wochen hat sich der 61-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Nun will Nachfolger Jörn Lehmann nicht in Sticherlings Fußstapfen treten, sondern seine ganz eigenen setzen. Wer ist der Neue an Anja Thiemanns Seite?

Von Thomas Kirchner 08.10.2025, 06:08
Der neue Partner als Regionalbereichtsbeamter an Anja Thiemanns Seite in Zerbst ist Jörn Lehmann.
Der neue Partner als Regionalbereichtsbeamter an Anja Thiemanns Seite in Zerbst ist Jörn Lehmann. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Sie waren nicht nur ein eingespieltes Team, haben sich ganz ohne Worte verstanden, sondern das Duo war auch stadtbekannt – Holger Sticherling und Anja Thiemann.