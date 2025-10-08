Gemeinsam auf Streife Nachfolger als Kontaktbeamter gefunden: Jörn Lehmann ist Anja Thiemanns neuer Polizei-Partner

Acht Jahre waren Anja Thiemann und Holger Sticherling ein Polizei-Team. Vor einigen Wochen hat sich der 61-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Nun will Nachfolger Jörn Lehmann nicht in Sticherlings Fußstapfen treten, sondern seine ganz eigenen setzen. Wer ist der Neue an Anja Thiemanns Seite?