Liveticker
Lehrermangel Neue Hoffnung auf volle Stundenpläne
Das Landesschulamt startet bis Januar 2026 eine neue Bewerbungsphase. In Anhalt-Bitterfeld sind derzeit zwölf Stellen für Lehrkräfte unbesetzt. Auch Quereinsteiger haben Möglichkeiten.
11.11.2025, 11:05
Zerbst - In Anhalt-Bitterfeld fehlen Lehrkräfte, vor allem an den Sekundar- und Förderschulen. Nach Angaben des Landesschulamtes Sachsen-Anhalt sind derzeit insgesamt zwölf Lehrerstellen im Landkreis unbesetzt – drei davon an Förderschulen und vier an Sekundarschulen, unter anderem an der Sekundarschule „Ciervisti“, wo Lehrer für eine sonderpädagosche Fachrichtung und für Kunsterziehung gesucht werden.