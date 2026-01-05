Stadtentwicklung in Zerbst Neues Wohngebiet „Kleine Käsperstraße“ in Zerbst Thema im Bauausschuss
Ein Investor plant das Gebäude Jeversche Straße 7 zu sanieren und rückwärtig eine mehrgeschossige Bebauung zu errichten. Dazu wird eine Erschließungs- beziehungsweise Anliegerstraße benötigt.
Aktualisiert: 05.01.2026, 06:23
Zerbst - Zwischen Kleine Käsperstraße, Jeversche- und Dessauer Straße, in unmittelbarer Nähe des historischen Postgebäudes, das in Kürze saniert wird, soll ein neues Wohngebiet entstehen – damit beschäftigt sich am 14. Januar der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss ab 17 Uhr im Ratssaal während seiner ersten Sitzung des neuen Jahres.