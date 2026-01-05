weather wolkig
  4. Stadtentwicklung in Zerbst: Neues Wohngebiet „Kleine Käsperstraße“ in Zerbst Thema im Bauausschuss

Ein Investor plant das Gebäude Jeversche Straße 7 zu sanieren und rückwärtig eine mehrgeschossige Bebauung zu errichten. Dazu wird eine Erschließungs- beziehungsweise Anliegerstraße benötigt.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 05.01.2026, 06:23
Das Haus in der Jeverschen Straße 7 in Zerbst soll saniert und rückseitig sollen neue Wohnhäuser entstehen. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Zwischen Kleine Käsperstraße, Jeversche- und Dessauer Straße, in unmittelbarer Nähe des historischen Postgebäudes, das in Kürze saniert wird, soll ein neues Wohngebiet entstehen – damit beschäftigt sich am 14. Januar der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss ab 17 Uhr im Ratssaal während seiner ersten Sitzung des neuen Jahres.