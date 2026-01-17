Zwischen persönlichen Gesten, ehrlichen Worten und viel Zuversicht würdigt der Bürgermeister, was Zerbst stark macht: engagierte Menschen.

Sekt oder Orangensaft gab es zur Begrüßung der Gäste beim Zerbster Neujahrsempfang, bei dem das lockere Gespräch in geselligerAtmosphäre im Mittelpunt stand.

Zerbst - Traditionell zum Jahresauftakt lädt der Zerbster Bürgermeister zum Neujahrsempfang in die Stadthalle. Ein geselliger Abend mit durchaus ernsten und kritischen Tönen, aber auch Anmerkungen zum Schmunzeln und ehrlichen Dankesworten erwartete die Gäste. Diese wiederum nutzten rege die Gelegenheit zu Gesprächen und zum Knüpfen neuer Kontake - so wie es Anliegen der Veranstaltung ist, die das widerspiegelt, was die Stadt aus Sicht des Rathauschefs ausmacht: die Verbundenheit untereinander.