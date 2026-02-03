Wer einen Brand melden oder den Notarzt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld rufen will, kann wieder die 112 wählen. Das war vorübergehend nicht möglich.

Köthen (vs) - Die Störung ist behoben. SEit etwa 15 Uhr ist die Anhalt-Bitterfelder Rettungsleitstelle wieder über die Notrufnummer 112 zu erreichen. Das teilte Kreissprecherin Jana Müller mit.

Seit 8 Uhr war die Durchwahl unterbrochen. Ursache war ein Stromausfall, obwohl in dem Fall eine Überbrückung hätte erfolgen müssen. Aber: "Die Redundanzsysteme, die Stromausfälle abfangen sollen, hatten leider nicht wie vorgesehen funktioniert", so die Pressesprecherin.

Polizeidirektion Dessau unterstützt während Ausfall der Notrufnummer 112

Unterdessen wurden die Bürger gebeten, alternativ den Polizeinotruf 110 zu nutzen. Eine entsprechende Information der Bevölkerung erfolgte nicht nur über die verschiedenen öffentlichen Kanäle, sondern ebenfalls über das Warnsystem Katwarn.

"Die Polizeidirektion Dessau hat während der Störung die Notrufe weitergeleitet und stand dabei in enger Abstimmung mit einem Disponenten der Leitstelle", schilderte Jana Müller. Nun sei die Rettungsleitstelle wieder voll funktionsfähig.

Die 112 ruft man bei lebensbedrohlichen medizinischen Notfällen wie einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder schweren Verletzungen sowie bei Bränden und anderen größeren Gefahren wie beispielsweise einer Ölspur an, um Feuerwehr und Rettungsdienst zu alarmieren. Die 110 hingegen ist der kostenlose Polizeinotruf.