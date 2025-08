Das ist der Hauptpreis in diesem Jahr bei der Zerbster Pferdemarktlotterie.

Zerbst - Mit minimalem Einsatz von 2,50 Euro konnte in den letzten Wochen jeder sein Glück versuchen. Nich t weniger als 600 Gewinne waren unter den insgesamt 30.000 Lotterielosen versteckt, die nicht nur in der Einheitsgemeinde verkauft wurden. Neben den drei Haupt- und 300 Geldpreisen waren auch wieder 300 Sachpreise in der Lostrommel, darunter eine Waschmaschine, Computer oder allerlei Nützliches für Wohnung, Garten und Terrasse.