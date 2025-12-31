Wird doch Solarstrom entlang der Bundesstraße erzeugt? Bürger können mitreden - wie und wann Stellungnahmen zu geplanter Freiflächenphotovoltaikanlage möglich sind.

Im Umfeld der Übergabestation der Gasversorgung in der Biaser Straße in Zerbst soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen.

Zerbst - Die Vorstellung, dass beidseitig der B 187a zwischen Bias und Zerbst tausende Solarmodule in den Himmel ragen, behagt vielen nicht. Und obwohl das Projekt der Zerbster Schraubenwerke im Umfang bereits reduziert wurde, trifft es nach wie vor auf Widerstand. Unterdessen ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS) mit ihrem Freiflächenphotovoltaik-Vorhaben ebenfalls angrenzend an die Bundesstraße schon deutlich weiter.