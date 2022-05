Plant der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine neue Asylunterkunft in Zerbst?

Der Rückbau der Agip-Tankstelle in der Kastanienallee hat bereits begonnen. Doch was passiert nun mit dem Grundstück? Gerüchten zufolge sei eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende geplant. Die Landkreisverwaltung hat sich nun geäußert.

Der Rückbau der Tankstelle in der Zerbster Kastanienalle hat begonnen. Doch was passiert nun auf diesem Grundstück?

Zerbst - Die Agip-Tankstelle an der Kastanienallee in Zerbst ist seit Ende 2021 geschlossen. Der Rückbau der Anlagen hat dieser Tage begonnen. Was zukünftig mit den Grundstücken geschehen soll, darüber wurde unter anderem in einer Facebook-Gruppe viel spekuliert. Von Wohngebäuden, einem Altenheim oder einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende war beispielsweise die Rede.