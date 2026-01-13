Kein Feuer mehr seit September Polizei ermittelt in Brandserie: Sind die Zerbster Feuerteufel gefasst?
Ist ein Feuerteufel in Zerbst unterwegs? Das fragte sich ganz Zerbst 2025 - nach mehr als 40 Bränden. Nun soll die Polizei zwei Tatverdächtige haben. Was bisher bekannt ist.
13.01.2026, 18:01
Zerbst - Über Monate kam die Feuerwehr 2025 nicht zur Ruhe. Weit über 40 Brände - gerne an Freitagen und Wochenenden - hielten die Feuerwehrmänner auf Trab. Fast immer Kleinbrände: Müllcontainer, Kleidercontainer, Lauben, Sperrmüllhaufen, aber auch Autos.