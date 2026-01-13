weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Kein Feuer mehr seit September: Polizei ermittelt in Brandserie: Sind die Zerbster Feuerteufel gefasst?

Kein Feuer mehr seit September Polizei ermittelt in Brandserie: Sind die Zerbster Feuerteufel gefasst?

Ist ein Feuerteufel in Zerbst unterwegs? Das fragte sich ganz Zerbst 2025 - nach mehr als 40 Bränden. Nun soll die Polizei zwei Tatverdächtige haben. Was bisher bekannt ist.

Von Thomas Kirchner 13.01.2026, 18:01
Brandstifter zündet in der Mühlenbrücke Ecke Fuhrstraße in Zerbst Sperrmüll an.
Brandstifter zündet in der Mühlenbrücke Ecke Fuhrstraße in Zerbst Sperrmüll an. Foto: Feuerwehr

Zerbst - Über Monate kam die Feuerwehr 2025 nicht zur Ruhe. Weit über 40 Brände - gerne an Freitagen und Wochenenden - hielten die Feuerwehrmänner auf Trab. Fast immer Kleinbrände: Müllcontainer, Kleidercontainer, Lauben, Sperrmüllhaufen, aber auch Autos.