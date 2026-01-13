Ist ein Feuerteufel in Zerbst unterwegs? Das fragte sich ganz Zerbst 2025 - nach mehr als 40 Bränden. Nun soll die Polizei zwei Tatverdächtige haben. Was bisher bekannt ist.

Brandstifter zündet in der Mühlenbrücke Ecke Fuhrstraße in Zerbst Sperrmüll an.

Zerbst - Über Monate kam die Feuerwehr 2025 nicht zur Ruhe. Weit über 40 Brände - gerne an Freitagen und Wochenenden - hielten die Feuerwehrmänner auf Trab. Fast immer Kleinbrände: Müllcontainer, Kleidercontainer, Lauben, Sperrmüllhaufen, aber auch Autos.