Zerbst - Als zum 1. April in Zerbst gleich drei Hausarztpraxen schlossen, riss das eine riesige Lücke in die medizinische Versorgung der Menschen vor Ort. Zumindest eine Stelle ist nun endlich wieder besetzt. Am 1. November eröffnete Mohammed Ismail seine Praxis auf der Breite. Viele haben darauf gewartet, entsprechend groß ist der Zulauf an Patienten.