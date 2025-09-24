weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Schlager aus Zerbst: Premiere auf dem Zerbster Oktoberfest: Martin „Zimmi“ Zimmermann präsentiert zweites Studioalbum

Schlagersänger Martin Zimmermann stellt am 19. Oktober in der Friesenhalle elf neue Songs vor. Auf seiner zweiten CD sind aber auch drei Coverversionen zu hören - nebst zwei Überraschungen, auf sich die Fans freuen dürfen.

Von Thomas Kirchner 24.09.2025, 18:05
Zerbster Heimat- und Schützenfest: Bei der Schlagernacht sorgt Martin „Zimmi“ Zimmermann wie immer für grandiose Stimmung.
Zerbster Heimat- und Schützenfest: Bei der Schlagernacht sorgt Martin „Zimmi“ Zimmermann wie immer für grandiose Stimmung. Foto: Heiko Röder

Zerbst - Martin „Zimmi“ Zimmermann hat Neuigkeiten zu berichten – gute Neuigkeiten. Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums „Lebe Dein Leben (nutze die Zeit)“ im Jahr 2020 erscheint dieser Tage nun endlich die neue CD des beliebten Zerbster Schlagersängers. Es ist sein zweite Studioalbum und trägt den Namen „Das hätt’ ich nie gedacht“.