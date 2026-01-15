weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  Tourist-Info mit neuem Angebot: Retro-Trend trotz Digitalisierung: Zerbst setzt auf moderne Postkarten-Designs

Trotz digitaler Grüße bleibt die Postkarte Kult. Zerbster Tourist-Info bringt sechs neue Designs heraus, die klassische Motive mit frischem Look verbinden.

Von Daniela Apel 15.01.2026, 06:45
Anne Höppner ist stolz auf die neuen Postkarten, die das Angebot der Zerbster Tourist-Information nun ergänzen.
Anne Höppner ist stolz auf die neuen Postkarten, die das Angebot der Zerbster Tourist-Information nun ergänzen. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Trotz digitaler Messenger-Grüße und Social Media sind Postkarten in Deutschland immer noch im Trend. Das bekommt auch die Zerbster Tourist-Information zu spüren und hat deshalb jetzt sechs neue Motive herausgebracht.