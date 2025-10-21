Eine Willensbekundung des Stadtrates und zahlreiche Gespräche sollen helfen, dass Zerbster Krankenhaus zu retten. Sorge bereitet indes die schnelle Versorgung bei Notfällen.

Philipp Koch ist Notfallsanitäter und weiß, wovon er spricht.

Zerbst - Das Thema Klinikschließung bewegt weiter die Gemüter. Auch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben sich am Montag mit der Problematik beschäftigt. Sie zeigten sich auch zwei Wochen nach Bekanntwerden der Pläne des Klinikkonzerns Helios noch immer entsetzt und fassungslos. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) gab zu Beginn noch einmal Einblicke in die Chronologie der Geschehnisse und informierte über die bislang stattgefundenen Gespräche.