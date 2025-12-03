Ein ausgelöster Rauchmelder sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Zerbst. Die Ursache war einmal mehr ein Klassiker.

Über ein angeklapptes Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr Zugang zu einer verschlossenen Wohnung in Zerbst, aus der ein Rauchmelder tönte.

Zerbst. - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am 3. Dezember kurz nach 13 Uhr auf der Zerbster Mühlenbrücke. In einem der Wohnblöcke hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Der Mieter selbst war nicht vor Ort.

Zufälligerweise war jedoch eines der Fenster angeklappt und der Rollladen nicht ganz hinabgelassen. So konnten sich die Einsatzkräfte relativ schnell von außen Zugang zu der Erdgeschosswohnung verschaffen. In der Küche entdeckten sie dann die Ursache für den ausgelösten Rauchmelder: verbranntes Essen auf dem angeschalteten Herd.

Ein Klassiker, der die Feuerwehren immer wieder auf den Plan ruft. Alarmiert unter den Stichworten „Brand Gebäude“ waren neben der Zerbster ebenfalls die Ortsfeuerwehren Güterglück und Jütrichau, die nacheinander eintrafen. Nach dem Lüften von Wohnung und Hauseingang konnten die Einsatzkräfte am Ende recht schnell wieder abrücken.