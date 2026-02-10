weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Pilotprojekt in der Verwaltung: Schreibt künftig Künstliche Intelligenz im Zerbster Rathaus mit?

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. verliert sich in Detailfragen an Gutachter
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. verliert sich in Detailfragen an Gutachter

Pilotprojekt in der Verwaltung Schreibt künftig Künstliche Intelligenz im Zerbster Rathaus mit?

Künstliche Intelligenz bietet große Chancen, aber birgt auch Gefahren. Nun will die Zerbster Stadtverwaltung KI gestützte Spracherkennungstechnologie testen.

10.02.2026, 11:33
Das manuelle Abhören von unzähligen Audiodateien von den Sitzungen der Ausschüsse könnte im Zerbster Rathaus bald ein Ende haben.
Das manuelle Abhören von unzähligen Audiodateien von den Sitzungen der Ausschüsse könnte im Zerbster Rathaus bald ein Ende haben. Symbolbild: Fabian Strauch/dpa

Zerbst/TR - Was in Ausschüssen und Stadträten alles besprochen wird, ist in Protokollen nachzulesen. Diese müssen aufwendig von Mitarbeitern der Verwaltung erstellt werden. Das kostet wiel Zeit. Gibt es einen Ansatz, diese Arbeit zu sparen?