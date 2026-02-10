Künstliche Intelligenz bietet große Chancen, aber birgt auch Gefahren. Nun will die Zerbster Stadtverwaltung KI gestützte Spracherkennungstechnologie testen.

Das manuelle Abhören von unzähligen Audiodateien von den Sitzungen der Ausschüsse könnte im Zerbster Rathaus bald ein Ende haben.

Zerbst/TR - Was in Ausschüssen und Stadträten alles besprochen wird, ist in Protokollen nachzulesen. Diese müssen aufwendig von Mitarbeitern der Verwaltung erstellt werden. Das kostet wiel Zeit. Gibt es einen Ansatz, diese Arbeit zu sparen?