Um die Qualität des Sportunterrichts an Sekundarschulen und Gymnasien zu verbessern, führt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Schulsportbudget ein. Es ist eine gute Investition, die jedoch einen Haken hat.

Kommentar zum neuen Schulsportbudget: Eine tolle Idee, die in der Praxis aber verpuffen könnte

Zerbst - Das Schulsportbudget, das der Anhalt-Bitterfelder Kreistag eingeführt hat, ist eine tolle Sache. Die Beiträge sind zwar überschaubar, aber mehr als hilfreich. Denn viele Sekundarschulen und Gymnasien des Landkreises müssen den Sportunterricht momentan unter schlechten Voraussetzungen bewältigen – Sportgeräte sind verschlissen, Ausrüstung nicht mehr funktionstüchtig, Klassensätze fehlen ...