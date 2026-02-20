weather wolkig
  4. Verkehrshinweis: Sperrung der Zerbster Bahnübergänge: Zeitplan hat sich unverhofft geändert

Wegen Gleisarbeiten werden alle drei Zerbster Bahnübergänge gesperrt. Jetzt müssen sich Kraftfahrer auf plötzliche Verzögerungen im Bauablauf einstellen.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 24.02.2026, 15:14
Der Bahnübergang in der Zerbster Käsperstraße bleibt länger gesperrt als geplant.
Zerbst - In einer Nacht sollte alles erledigt sein - eigentlich. Nun verlängert sich die Vollsperrung des Zerbster Bahnübergangs in der Käsperstraße. Ursprünglich sollte diese am 24. Februar gegen 7 Uhr aufgehoben werden. Wegen Verzögerungen im Bauablauf, wie es heißt, ist hier nun bis 26. Februar, 5 Uhr kein Durchkommen - weder für Autos noch für Radfahrer oder Fußgänger.