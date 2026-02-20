Wegen Gleisarbeiten werden alle drei Zerbster Bahnübergänge gesperrt. Jetzt müssen sich Kraftfahrer auf plötzliche Verzögerungen im Bauablauf einstellen.

Der Bahnübergang in der Zerbster Käsperstraße bleibt länger gesperrt als geplant.

Zerbst - In einer Nacht sollte alles erledigt sein - eigentlich. Nun verlängert sich die Vollsperrung des Zerbster Bahnübergangs in der Käsperstraße. Ursprünglich sollte diese am 24. Februar gegen 7 Uhr aufgehoben werden. Wegen Verzögerungen im Bauablauf, wie es heißt, ist hier nun bis 26. Februar, 5 Uhr kein Durchkommen - weder für Autos noch für Radfahrer oder Fußgänger.