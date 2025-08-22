Die Sanierung der Parkanlagen rund um den Rathenau-Platz stehen kurz bevor. Doch einige geplante Elemente, wie auch das Wasserspiel, sollen nun plötzlich nicht förderfähig sein. Kommt der Springbrunnen oder kommt er nicht?

Zerbst - Die Ampeln für die Sanierung der Parkanlagen am Frauenkloster, der Puschkinpromenade und des Rathenau-Platzes stehen auf Grün. Dennoch steckt wieder der Teufel im Detail. „Die Genehmigungsplanung wurde inzwischen mit der Bewilligungsbehörde des Bundes abgestimmt und führte zu einer handfesten Überraschung. Der Springbrunnen auf dem Rathenau-Platz und Stadtmöbel wie Bänke, Einbauten oder Fitnessgeräte zum Sporttreiben im Freien sind nicht förderfähig“, ärgert sich Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD).