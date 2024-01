Zerbster Pendler in Richtung Dessau dürften aufatmen. Die Zerbster Brücke ist in Richtung Dessau vorerst weiter Befahrbar. In Richtung Zerbster kann wieder die Streetzer Brücke genutzt werden.

Roßlau/Zerbst (VS) - Wie die Stadtverwaltung Dessau am 22. Januar mitgeteilt hat, kann die Zerbster Brücke in Richtung Dessau weiter einseitig befahren werden. Dies habe eine Sonderprüfung der Brücke ergeben, die in der Nacht zum Montag stattgefunden hat.

Nach erster Einschätzung der Brückenprüfer könne die derzeit geltende Verkehrsführung über die Brücke aufrechterhalten werden, heißt es in der Pressemitteilung. Der Verkehr der B 184 in Fahrtrichtung Dessau werde weiter im Einrichtungsverkehr über die Zerbster Brücke geführt.

Umleitung über die Streetzer Brücke wird Anfang der vierten Kalenderwoche 2024 aktiviert

„Aufgrund der abgeschlossenen Ertüchtigungen der Umleitungsstrecke erfolgt die Umleitung in Fahrtrichtung Zerbst wieder über die Dessauer Straße, die Burgwallstraße, die Streetzer Brücke, den Streetzer Weg und weiterführend über die Kreisstraße 1255, linksabbiegend über den Verbindungsweg zum Pharmapark, zur Bundesstraße 184“, wird in dem Schreiben informiert.

Diese Umleitung über die Streetzer Brücke werde Anfang der vierten Kalenderwoche aktiviert. „Ebenso werden die durch Vandalismus beschädigte Lichtsignalanlage und die Zufahrtsschranke im Bereich des Brückenbauwerks ,Zerbster Brücke’ umgehend repariert. Der Fuß- und Radverkehr ist über dieses Bauwerk weiter uneingeschränkt möglich“, teilt die Stadtverwaltung Dessau weiter mit.

Die gesperrte Fahrspur (Brückenüberfahrt) der Bundesstraße 184 in Richtung Zerbst könne von Rettungsfahrzeugen, Polizei und Bussen im Linienverkehr weiterhin genutzt werden.