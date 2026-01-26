Zwei Vorwürfe, zwei Verletzte und zwei völlig unterschiedliche Geschichten: Vor dem Amtsgericht Zerbst versucht ein 46-Jähriger, die Anschuldigungen gegen ihn zu entkräften.

Zerbst - Zweifache Körperverletzung - so lautete die Anklage gegen einen 46-Jährigen vor dem Zerbster Amtsgericht. Dem Mann aus Zerbst wird konkret vorgeworfen im Februar 2025 einen anderen Mann gegen die Schulter gestoßen zu haben, sodass dieser zu Boden fiel und sich dabei verletzt habe.