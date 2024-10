Was die Gründe für den Umzug der Zerbster Tourist-Information sind und was Besucher bei der Neueröffnung alles erwartet.

Zerbst - Fast 15 Jahre befand sich die Zerbster Tourist-Information auf dem oberen Markt. Nun kehrt sie ins Rathaus zurück. Der Umzug steht unmittelbar bevor, die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren für die Rückkehr auf die Schloßfreiheit.

Da einiges umgeräumt und transportiert werden muss, bleibt die Tourist-Information ab dem 8. November für mehrere Tage geschlossen. Am 15. November findet dann die offizielle Eröffnung an der neuen alten Adresse statt. Ab 16 Uhr sind interessierte Besucher willkommen, sich alles anzuschauen.

So wird parallel auch die Sammlung „Katharina II.“, eine Außenstelle des Museums der Stadt, umgestaltet. Diese war bislang neben dem Standesamt hier im Erdgeschoss des barocken Rathauses untergebracht und letztlich Auslöser für den Umzug.

Zerbster Heimatkalender 2025 wird vorgestellt

Da die personelle Absicherung der Öffnungszeiten der Sammlung künftig problematisch geworden wäre, entstand die Idee, dass einzelne Exponate der seit 1995 bestehenden Sammlung in den erhaltenen Zerbster Schlosstrakt ziehen. Immerhin hat die russische Zarin Katharina II. hier als Prinzessin Sophie Auguste Friederike Kindheitstage verlebt. Gleichzeitig sollten die Räumlichkeiten auf der Schloßfreiheit wieder von der Tourist-Info genutzt werden.

Von deren neuem Ambiente kann sich jeder bei der Eröffnung, die musikalisch von der Musikschule „Fasch“ begleitet wird, überzeugen. Nach einer kurzen Begehung dürfen die Gäste zudem gespannt sein auf die Vorstellung des druckfrischen Heimatkalenders für 2025 durch die Stadtarchivarin Juliane Bruder.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Autoren an der Erstellung einer weiteren Auflage der traditionellen Schriftenreihe beteiligt. Welchen Themen sie sich widmeten, ist an diesem Nachmittag zu erfahren. Wer mag, kann den Heimatkalender auch gleich erwerben – ab dem 18. November wird er regulär verkauft. Ab dann ist auch die Tourist-Info wie gewohnt geöffnet – nur eben an neuer Adresse.