Die Steutzer Grundschüler beteiligten sich am World Cleanup Day. Das Müllsammeln war jedoch nicht der einzige Höhepunkt im Schulalltag.

Mit Handschuhen bewaffnet machten sich die Steutzer Grundschüler auf, um gemeinsam Müll zu sammeln.

Steutz - Handschuhe übergestreift und los ging es! Mit ihrer Teilnahme am World Cleanup Day bewiesen sich die Steutzer Grundschüler als eifrige Müllsammler. Sie nahmen den weltweiten Aktionstag zum Anlass, um ihr Umfeld von achtlos weggeworfenem Unrat zu befreien.

Während sich die Erstklässler mit den Zweitklässlern auf den Weg machten, bildeten Klasse 3 und 4 eine weitere Gruppe. Im Wäldchen hinter der Schule, auf dem Sportplatz sowie dem Spielplatz und schließlich im Märchenwald suchten sie zusammen, was dort nicht hingehörte. Hauptsächlich Plastikverpackungen landeten da in ihren blauen Säcken. Selbst Zigarettenstummel sammelten die Kinder ein. Denn diese gehören nicht in die Natur, waren sie sich einig.

Unter anderem auf dem Steutzer Spielplatz hielten Lehrer und Schüler der Steutzer Grundschule nach Müll Ausschau. Foto: Sara Albert

Das gemeinsame Müllsammeln war jedoch nicht der einzige Höhepunkt im Schulkalender. Der gemeinsame Ausflug aller Klassen in den Erlebnispark Plötzky war für viele ein unvergessliches Erlebnis, das schon mit der Busfahrt begann. Am Zielort eingetroffen, standen dann Spiel und Spaß auf dem Programm. Mit Hüpfkissen, Murmelbahn, Trampolin und Klettertürmen gab es auf dem Gelände allerhand zu entdecken und vor allem auszuprobieren.