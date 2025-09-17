Wenn die Älteren erzählen, wie es früher war, wird Geschichte weitergegeben. Dass das auch so bleibt, dafür werden in Walternienburg bei Zerbst Unterstützer gesucht.

Günther Weferling, Holger Bressel und Jörg Hausmann kamen zum ersten Walternienburger Geschichtskreis zusammen.

Walternienburg/pwi. - In Walternienburg haben sich Bürger längst gefragt, wie man in Zukunft mit der Walternienburger Geschichte umgehen soll. Dass Geschichte nicht verloren gehen und vergessen werden soll, steht dabei im Mittelpunkt. Mit diesem Ansatz gibt es jetzt in Walternienburg einen „Geschichtskreis“.