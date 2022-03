Warum ein Denkmal in Zerbst verschwunden ist und was der Krieg damit zu tun hat

Motorräder in der Fußgängerzone, menschliche Überreste unter dem Ehrendenkmal und Rotdorn an der Breite - spannende Geschichten und geschichtliche Hintergründe gibt es zum Heimatfotorätsel.

Der ehemalige Moltkeplatz mit seiner Büste ist zum Kriegsende 1945 verschwunden. Etwa an seiner Stelle stehen heute im Roten Garten zwei Sitzbänke.

Zerbst - Nach einem längst verschwundenen Denkmal, das sich einst mitten im Herzen der Stadt befand, haben wir diesmal gesucht. Ihre Heimat kennen die Leser anscheinend nur allzu gut, denn einig waren sich beim am Donnerstag abgedruckten Foto alle Anrufer und E-Mail-Schreiber: Es handelt sich um den Roten Garten direkt an der Breite in Zerbst.