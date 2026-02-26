DJ Ötzi gastiert am 27. Juni im Burger Goethepark. Er reiht sich in die Riege von Stars, die in der Stadt schon ihre Visitenkarte abgegeben haben. Stars sind somit in Burg nicht neu - auch ihre speziellen Wünsche kennt man hier.

Was sich Stars in Burg in die Garderobe bestellen

Auch große Stars kommen nach Burg. Max Giesinger war zur Landesgartenschau da.

Burg. - Das Go-Park-Festival am 26. und 27. Juni verspricht, das Event des Jahres zu werden. DJ Ötzi wird ein dreistündiges Konzert geben und auch der Rest des Programms kann sich sehen lassen. Im Gespräch mit der Volksstimme erklärt Maximilian Steib, Leiter der Fachbereichs Kultur, Tourismus und Soziales, wie man große Namen nach Burg holt und was die manchmal für Sonderwünsche haben.