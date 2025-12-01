Längst ist der Weihnachtsmarkt an der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti schöne Tradition - was die Besucher da in diesem Jahr alles erwartet.

Zerbst - Zur Einstimmung auf die Adventszeit veranstaltet die Zerbster Ganztagsschule Ciervisti am 5. Dezember ihren traditionellen Weihnachtsmarkt. Von 14.30 bis 17 Uhr erwartet Jung und Alt eine vielfältige Mischung aus Unterhaltung, Kulinarischem und Kreativem. Einiges haben Schüler und Lehrer da vorbereitet.

Zum Auftakt dürfen sich die Besucher auf ein kurzweiliges Programm mit viel Musik und Gesang freuen. Im Anschluss laden verschiedene Stände zum Bummeln und Verweilen ein. Wer mag, kann beispielsweise Weihnachtssterne basteln oder Gipsfiguren bemalen. Auch ein Fotoshooting mit antiker Schulbank lockt. Darüber hinaus werden handgemachte Weihnachtsdekorationen, selbst gebackene Plätzchen und einiges mehr angeboten. So findet sich neben einem Spielzeugbasar ebenfalls ein Bücherflohmarkt.

Auch interessant:Weihnachtsmärkte in und um Zerbst: Pittiplatsch und lauschige Atmosphäre im Luna Park - der Advent könnte nicht mehr bieten

Die Abschlussklassen versorgen die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Unterdessen kann man sich auf dem Schulhof im Schein der Feuerschale Bratwurst, Soljanka und Glühwein schmecken lassen. Nicht zuletzt gibt es wieder eine Tombola, für die umliegende Firmen viele Präsente gesponsert haben. Und auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Der Eintritt ist übrigens frei.