Es wird wieder gerätselt, geschätzt, vermutet - die 2. Volksstimme Quiznacht für Vereine lädt die Ehrenamtlichen zu einem heiteren Abend ein, bei dem man am Ende auch noch etwas gewinnen kann. Dazu laufen jetzt die Anmeldungen. Warum man mitmachen sollte.

Michael Schramm (l.) für den Anglerverein Zerbst, Christian Laue für die Volleyballer des TSV Rot-Weiß Zerbst und Karen Straube für den HSV 2000 nahmen die symbolischen Gewinnschecks entgegen.

Zerbst - Einen lustigen Abend verbringen und außerdem noch die Chance haben, Geld für den Verein zu gewinnen – das geht? Oh ja! Bei der Volksstimme Quiznacht. Die Volksstimme und die Stadt Zerbst starten am 13. Februar eine Neuauflage.

Die gute Nachricht: nicht nur das Sieger-Team kann sich über einen kleinen "warmen Regen" freuen, immerhin statt 300 jetzt 400 Euro, denn auch die Zweit- und Drittplatzierten Teams bekommen nicht 200, sondern 300, beziehungsweise jetzt 200 Euro. In den Topf geworfen haben die weiteren 300 Euro Tom Dupke und Martin Roschig, Inhaber der Raben- und der Neuen Apotheke in Zerbst.

„Wir finden die Quiznacht sehr spannend unterhaltsam. Im Übrigen unterstützen wir gerne Vereine, also Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl, für andere engagieren, egal in welchem Bereich“, betont Tom Dupke.

Formlos per E-Mail anmelden

Alle Vereine der Einheitsgemeinde Zerbst sind aufgerufen, sich anzumelden und mitzumachen. Dazu einfach bis zum 8. Februar eine formlose E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de schicken, in der steht: der Name des Vereins, die Teilnehmeranzahl und eine Idee, was man mit dem Gewinn machen möchte – Stichwort beziehungsweise Betreff Anmeldung Quiznacht.

Fragen werden zu den Themenbereichen Zerbst, Geographie, Sport, Film und Fernsehen sowie Allgemeinwissen gestellt. Es wird zehn Fragen zu je einem Themenblock geben. Das ganze Team kann dann die Köpfe zusammenstecken, um auf die richtige Antwort zu kommen. Allerdings sind Handys als Teammitglieder ausgeschlossen und werden vor Beginn eingesammelt, Google darf also nicht mitraten.