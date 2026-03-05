Die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg trifft am 6. März eine richtungsweisende Entscheidung zum Ausbau der Windenergie - auch rund um Zerbst.

Wo dürfen künftig rund um Zerbst weitere Windräder errichtet werden?

Zerbst - Die Diskussion um den Windplan 2027 geht weiter. Am 6. März wird sich die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erneut mit dem 1. Entwurf befassen, der zwischenzeitlich für jedermann zur Einsicht ausgelegt war. Insgesamt 880 Stellungnahmen mit 1.557 Einzelhinweisen wurden eingereicht. Zudem wurden die Träger öffentlicher Belange angehört, von den weitere 96 Stellungnahmen eingingen.