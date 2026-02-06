Die Zwangspause hat ein Ende: In Kürze pendelt die Elbfähre Aken wieder und der Verkehr der Bundesstraße 187a kann wieder über den Fluss rollen.

Noch ist die Elbfähre zwischen Steutz und Aken außer Betrieb. Jetzt steht allerdings fest, wann sie wieder übersetzt.

Aken/Steutz - Pendler zwischen Zerbst und Köthen können aufatmen. Die längeren Umwege haben ein Ende. Die Elbfähre Aken nimmt am 9. Februar ab 8 Uhr endlich wieder ihren Betrieb auf. Darüber informierte Michael Gräben, technischer Leiter der Stadtwerke Aken, kurz und knapp in einer Pressemitteilung.

Aufgrund von Eisgang und Frost war die Fähre seit 22. Januar vorm Steutzer Ufer fest vertaut.Davor war sie bereits vom 7. bis 18. Januar außer Betrieb. Die B 187a wurde damit zur Sackgasse. Statt der kürzeren Route über den Fluss mussten Kraftfahrer auf längere Umwege ausweichen.

Immer wieder wurde vor Ort die Lage geprüft, um die Fähre schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Zumal auch jeder Tag am Ufer den Stadtwerken erhebliche Einbußen beschert, wie deren Chef gegenüber der Volksstimme erklärte.