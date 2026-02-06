Zum Olympiabeginn erinnern sich Welsleber an ihr eigenes Wintermärchen und an eine lokale Besonderheit, die dem Ort überregionale Bekanntheit verlieh.

Skispringen im Flachland: Das gab es nur in Welsleben

Welsleben. - Der Winter zeigt sich derzeit von seiner besten Seite: Schnee liegt in der gesamten Region. Während sich der Blick vieler Wintersportfans derzeit nach Italien richtet, wo vom 6. bis 22. Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo beginnen, kommen bei einigen Welslebern Erinnerungen an eine Zeit hoch, in der Wintersport direkt vor der eigenen Haustür stattfand. Am 7. Februar beginnen in Italien die Wettkämpfe im Skispringen der Frauen auf der Normalschanze. Auch in Welsleben wurde einst gesprungen. Einst stand am Ortseingang eine Skischanze, die dem Ort überregionale Aufmerksamkeit bescherte.