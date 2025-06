In Kleinleitzkau soll ein Platz für Pausen, Treffen und zum Verweilen entstehen. Mitten auf dem Platz am Backhaus. Erste Ideen der Planer treffen nicht nur auf Begeisterung.

Auf der Insel, wo das Backhaus in Kleinleitzkau steht, soll die Aufenthaltsfläche eingerichtet werden.

Kleinleitzkau - Bäume, Bänke, schattige Plätze und einige Informationen auf einer Tafel - so stellen sich Planer ganz grob die Dorfinsel in Kleinleitzkau vor. Ein Ort zum Verweilen - einer von 13, der im Zuge des so genannten Klimaweges rund um Zerbst entsehen sollen. Es gibt nur ein Problem: Auf der Insel steht das Backhaus und zu Dorffesten das große Zelt.