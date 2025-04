Wo Besucher mitten in Bärenthoren in die Tier- und Pflanzenwelt des Flämings eintauchen können

Naturschutz in Zerbst

Bärenthoren. - Es ist gut ein Jahr her, dass die Stiftung Dauerwald Bärenthoren den Kaufvertrag für das denkmalgeschützte Herrenhaus von Friedrich von Kalitsch mit dem dazugehörigen Park unterzeichnen konnte. Im Juni 2024 lagen alle Genehmigungen vor, damit die Stiftung als Eigentümer loslegen konnte. Im großen Herrenhaus entstehen Konferenz- und Seminarräume und in einigen Räumen sollen Ausstellungen gezeigt werden. Da gibt es bereits den Raum mit der forsthistorischen Ausstellung sowie ein Zimmer, das einen Einblick in das Leben der Besitzerfamilie gibt.