Windräder und Solaranlagen liefern immer mehr Energie – doch das Netz stößt an Grenzen. Welche Projekte rund um Zerbst geplant sind und was mit privaten Balkonkraftwerken ist.

Wohin mit all dem grünen Strom? Wie Avacon das Netz rund um Zerbst für mehr Öko-Strom umbaut

Zwischen Bias und Zerbst kreuzen sich nicht nur Hoch- und Mittelspannungsleitungen, auch neue Umspannwerke sind in Folge des Ausbaus erneuerbarer Energien entstanden. Stellt sich die Frage: Wie viel zusätzlichen grünen Strom können die Leitungen noch aufnehmen?

Zerbst - Rund um Zerbst drehen sich Windräder, während Solarmodule Sonnenenergie erzeugen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien geht weiter. Das hingegen stellt die Stromnetze vor Herausforderungen: Können überhaupt noch weitere Anlagen angeschlossen werden? Eins ist klar: Die Netzinfrastruktur muss angepasst werden - auch in der Region. Pläne gibt es.