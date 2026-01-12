weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Energiewende in Sachsen-Anhalt: Wohin mit all dem grünen Strom? Wie Avacon das Netz rund um Zerbst für mehr Öko-Strom umbaut

Windräder und Solaranlagen liefern immer mehr Energie – doch das Netz stößt an Grenzen. Welche Projekte rund um Zerbst geplant sind und was mit privaten Balkonkraftwerken ist.

Von Daniela Apel 12.01.2026, 18:45
Zwischen Bias und Zerbst kreuzen sich nicht nur Hoch- und Mittelspannungsleitungen, auch neue Umspannwerke sind in Folge des Ausbaus erneuerbarer Energien entstanden. Stellt sich die Frage: Wie viel zusätzlichen grünen Strom können die Leitungen noch aufnehmen?
Zwischen Bias und Zerbst kreuzen sich nicht nur Hoch- und Mittelspannungsleitungen, auch neue Umspannwerke sind in Folge des Ausbaus erneuerbarer Energien entstanden. Stellt sich die Frage: Wie viel zusätzlichen grünen Strom können die Leitungen noch aufnehmen? Foto: Daniela Apel

Zerbst - Rund um Zerbst drehen sich Windräder, während Solarmodule Sonnenenergie erzeugen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien geht weiter. Das hingegen stellt die Stromnetze vor Herausforderungen: Können überhaupt noch weitere Anlagen angeschlossen werden? Eins ist klar: Die Netzinfrastruktur muss angepasst werden - auch in der Region. Pläne gibt es.