Energiewende in Sachsen-Anhalt Wohin mit all dem grünen Strom? Wie Avacon das Netz rund um Zerbst für mehr Öko-Strom umbaut
Windräder und Solaranlagen liefern immer mehr Energie – doch das Netz stößt an Grenzen. Welche Projekte rund um Zerbst geplant sind und was mit privaten Balkonkraftwerken ist.
12.01.2026, 18:45
Zerbst - Rund um Zerbst drehen sich Windräder, während Solarmodule Sonnenenergie erzeugen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien geht weiter. Das hingegen stellt die Stromnetze vor Herausforderungen: Können überhaupt noch weitere Anlagen angeschlossen werden? Eins ist klar: Die Netzinfrastruktur muss angepasst werden - auch in der Region. Pläne gibt es.