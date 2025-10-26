Die Zerbster Haselopstraße soll umfassend saniert werden. Was genau geplant ist und zu welchen Einschränkungen das führt.

Zerbst - Noch besitzt die Zerbster Haselopstraße einen gewissen DDR-Charme. Das soll sich ändern. Nicht nur die Sanierung der Fahrbahn ist vorgesehen, sondern auch eine Veränderung der Straßenführung. Details wurden jetzt vom beauftragten Ingenieurteam Seume aus Jessen vorgestellt.