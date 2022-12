Zerbster Bauamt: Sind Parkplätze direkt vorm Büro notwendig?

Die Zerbster Stadtverwaltung muss am neuen Sitz des Bau- und Liegenschaftsamtes in der Breite zwingend Parkplätze ausweisen. Das Knifflige: Der angedachte Standort befindet sich unmittelbar neben einem Schulhof.

Zerbst - Schüler und Autos - verträgt sich das? Diese Frage ist in der Diskussion um Parkplätze auf dem Gelände des einstigen Zerbster Frauenklosters bislang nicht wirklich aufgetaucht. Nur am Rande wurde sie gestreift. Doch eine Entscheidung muss her.