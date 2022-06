Zerbster Isolierglaswerk seit Eröffnung um das Siebenfache gewachsen

Seit 1994 existiert der Semcoglas Standort im Kreis Anhalt-Bitterfeld bereits. Ein Einblick in den Produktionsalltag und was das Unternehmen zum Klimaschutz beiträgt.

Den Semcoglas Standort in Zerbst gibt es seit 1994. Verarbeitet werden im Isolierglaswerk die verschiedensten beschichteten Gläser. Hier ein Blick in die Produktionshalle beim Glasschnitt..

Zerbst - Klimaglas, Isolierglas, gebogenes Glas - dass Glas nicht gleich Glas ist, wird spätestens dann klar, wenn man durch die Produktionshalle des Zerbster Semcoglas-Werks spaziert. Seit 1994 existiert der Standort im Kreis Anhalt-Bitterfeld bereits. „Die Semco-Gruppe ist mit circa 1.800 Mitarbeitern an europaweit 21 Standorten Kompetenzpartner für Glas in Fenster, Fassade und Interieur“, informiert Jann Christian Hegewald, Leiter der Unternehmenskommunikation. Gesteuert werde die Gruppe von der Semcoglas Holding in Westerstede, Niedersachsen.