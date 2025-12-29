Sondervermögen Infrastruktur Zerbster Landratsamt soll barrierefrei und brandsicher werden – Millionenförderung geplant
Das historische Landratsamt in Zerbst soll umfassend modernisiert werden. Dank des Bundes-Sondervermögens könnte die dringend nötige Sanierung Realität werden – erste Pläne stehen bereits.
29.12.2025, 11:45
Zerbst - Das Zerbster Landratsamt hat schon bessere Zeiten gesehen. Eine Sanierung des Gebäudes wäre dringend notwendig. Jetzt könnten die benötigten Gelder dafür zur Verfügung stehen.