  4. Sondervermögen Infrastruktur: Zerbster Landratsamt soll barrierefrei und brandsicher werden – Millionenförderung geplant

Das historische Landratsamt in Zerbst soll umfassend modernisiert werden. Dank des Bundes-Sondervermögens könnte die dringend nötige Sanierung Realität werden – erste Pläne stehen bereits.

Von Daniela Apel 29.12.2025, 11:45
Das Landratsamt in Zerbst, in dem das Bürgeramt der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld neben Arbeitsagentur und Jobcenter untergebracht ist, muss umfassend saniert werden.
Foto: Daniela Apel

Zerbst - Das Zerbster Landratsamt hat schon bessere Zeiten gesehen. Eine Sanierung des Gebäudes wäre dringend notwendig. Jetzt könnten die benötigten Gelder dafür zur Verfügung stehen.