Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember hat spürbare Auswirkungen auf den Busverkehr in Zerbst. Betroffen ist die Stadtlinie, bei der sich die Nutzer auf ein neues Liniennetz einstellen müssen.

Aufgrund von Anpassungen an den Regionalverkehr der Bahn ändert sich der Fahrplan der Zerbster Stadtlinie ab 14. Dezember.

Zerbst - Neue Verbindungen, attraktive und kürzere Reisezeiten – das verspricht der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember. Für den Busverkehr in Zerbst bringt das jedoch deutliche Nachteile mit sich, was die Anschlüsse nach Dessau und Magdeburg betrifft. Denn im Gegensatz zu bisher kommen die Züge des Regionalexpress RE 13 nicht mehr nahezu zeitgleich an. Das wirkt sich gravierend auf die Zerbster Stadtlinie aus.