Zerbsts Liebe zum Radrennsport lebt

Die „Kleine Friedensfahrt“ ist Teil der Zerbster Sportgeschichte. An diese große Zeiten des Radsports wollen die Zerbster demnächst erinnern und holen dafür eine Radsportlegende in die Stadt.

Rund um den Rephun führten Radrennen, hier 1974, in Zerbst. Start war am Geisthof.

Zerbst - Der Sport und seine Vereine haben in Zerbst eine lange Geschichte. Während die gängigen Sportarten sich heute immer noch eines großen Zuspruchs erfreuen, bleibt nur die Erinnerung an eine Zeit, in der Radsport ebenfalls ganz groß war in Zerbst.