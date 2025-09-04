Der historische Marstall im Zerbster Schlossgarten ist vom Verfall bedroht. Wie immer hapert es am Geld. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.

Ziehen in den Marstall der Zerbster Fürsten moderne Toiletten ein?

Das Marstallgebäude im Zerbster Schlossgarten verfällt zunehmend. Der einstige Pferdestall ist längst nur noch in den Grundmauern erhalten.

Zerbst - Die Fenster sind provisorisch mit Spanholzplatten verschlossen, die Außenwände mit Graffiti beschmiert - der Marstall im Zerbster Schlossgarten gibt ein trauriges Bild ab. Seit Jahrzehnten ungenutzt verfällt der barocke Gebäudekomplex immer mehr. Bis zum Einsturz soll es aber nicht kommen.