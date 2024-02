Der Regenwasserkanal ist wieder frei. Das Wasser fließt seit dem späten Freitagabend wieder in der Zerbster Fritz-Brandt-Straße wieder in die Nuthe. Dazu hatten die Einsatzkräfte und helfenden Unternehmen einen Spätdienst eingelegt.

Zerbst - Das am Donnerstag (8. Februar) mit Kupfersulfat verseuchte Wasser im Regenwasserkanal ist abgepumpt und entsorgt. „Bis nach 21 Uhr waren wir am Freitag zu Gange, die Feuerwehr, Mitarbeiter des Bauhofs und der Firmen Köhl Harvest (ehemals Steenweg), Frieling und Zimmermann Entsorgung, um das kontaminierte Wasser abzupumpen, sodass wir am Sonnabend nicht noch einmal zu Werke gehen mussten“, informierte Ortswehrleiter Steffen Schneider am Sonnabendmorgen (10. Februar).