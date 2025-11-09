Autoreinigung wird stark nachgefragt Zwei Jungunternehmer aus Zerbst wollen sich Existenz im Dienstleistungssektor aufbauen

Sie sind die „PlatzMacher“: Tobias Barycza und Ian Kirchner aus Zerbst. Mit 21 Jahren Jungunternehmer. Seit 1. September diesen Jahres gibt es ihre GbR, eine Dienstleistungsfirma, zunächst noch als Kleinunternehmen und neben ihrem eigentlichen Job.