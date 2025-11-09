Autoreinigung wird stark nachgefragt Zwei Jungunternehmer aus Zerbst wollen sich Existenz im Dienstleistungssektor aufbauen
Sie sind die „PlatzMacher“: Tobias Barycza und Ian Kirchner aus Zerbst. Mit 21 Jahren Jungunternehmer. Seit 1. September diesen Jahres gibt es ihre GbR, eine Dienstleistungsfirma, zunächst noch als Kleinunternehmen und neben ihrem eigentlichen Job.
Zerbst - Tobias Barycza und Ian Kirchner wollen zum einen Platz machen, wie der Firmenname es beschreibt. Das heißt, sie übernehmen Haushaltsauflösungen, entrümpeln Keller, Dachboden oder Garagen, beräumen gewerbliche Objekte. Zum anderen bieten sie Auto-Innen- und Außenreinigung an.