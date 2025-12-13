Die Abstimmung über die Kandidaten für den Titel Magdeburger des Jahres läuft auf Hochtouren. Auch hier kann jetzt abgestimmt werden.

Im Medienpunkt der Volksstimme in der Goldschmiedebrücke direkt neben dem Allee-Center steht eine Wahlurne für die Wahl zum Magdeburger des Jahres. Viele Magdeburger, wie diese junge Frau, beteiligen sich an der Wahl und geben ihre Stimme ab.

Magdeburg. - rs

Zum 34. Mal sucht die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres. Auch 2025 gibt es zahlreiche Engagierte, die sich in und für Magdeburg einsetzen. Zehn davon hat die Volksstimme für den Titel „Magdeburger des Jahres“ nominiert und sie ausführlich in Porträts in der Zeitung und online vorgestellt.

Noch bis zum 31. Dezember 2025 kann über die Reihenfolge der Magdeburger des Jahres abgestimmt werden. Dazu gibt es mehrere Wege: Entweder digital, per Mail unter lokalredaktion@volksstimme.de, per Briefpost (Magdeburger des Jahres, Volksstimme, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg) oder sogar persönlich im Medienpunkt in der Goldschmiedebrücke 17. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr.

Dort gibt es ein kleines Wahllokal. Vor Ort wird über die Wahl aufgeklärt und es liegen Stimmzettel bereit, die ausgefüllt in eine Wahlurne geworfen werden können. Jede Stimme, egal für welchen Kandidaten, unterstützt die engagierten Magdeburger bei ihrem Einsatz fürs Gemeinwohl. Ein zweites kleines Wahllokal gibt es im Foyer des MWG-Forums am Breiten Weg schräg gegenüber Galeria.

Wer am Ende bei der Wahl ganz vorn liegt, wird am 13. Januar 2026 auf einer Gala für die Magdeburger des Jahres sowie einen Tag später in der gedruckten Ausgabe und der Online-Volksstimme verkündet.