Quedlinburgerin Lea-Marie Maaß ist Deutsche Vize-Meisterin

Lea-Marie Maaß trat bei der Deutschen Meisterschaft in Köln an und lag im Endkampf nach Punkten vorne. Dann musste sie aber verletzungsbedingt aufgeben und wurde Zweite.

Quedlinburg - Im Vorjahr gab es Gold in der Altersklasse U17 und nun Silber in der Altersklasse U18. Vier Mädchen haben sich in der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm der Herausforderung im Ring gestellt. Drei Runden über drei Minuten galt es zu kämpfen. Die Vorbereitungen auf den Wettbewerb begannen für Lea-Marie Maaß aus Quedlinburg gut vier Wochen vorher mit viel Training von speziellen Abläufen im Kampf.